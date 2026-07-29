В Тверской области сгорели кинодекорации. По данным Shot, там снимался фильм «Молодинская битва» с Пореченковым и Кологривым

В деревне Большое Кобяково в Тверской области начался большой пожар, загорелись декорации для съемок фильма, сообщили в МЧС.

Огонь охватил 30 строений на площади 2000 квадратных метров. В МЧС заявили, что пожарные «отстояли» десять строений. Погибших в результате пожара нет.

Причиной возгорания, по предварительным данным, стало несоблюдение правил пожарной безопасности при использовании пиротехники во время съемок.

Телеграм-канал Shot пишет, что полностью сгорели декорации к исторической драме режиссера Константина Буслова «Молодинская битва», в котором снимаются Никита Кологривый и Михаил Пореченков. Выход фильма запланирован на 2027 год.

Также, по информации Shot, на этом месте проходили съемки фильма «Злой город» и сериала «Князь Андрей».