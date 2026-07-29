В Париже умер Венсан Пьер Клод Белорже, известный как диджей Kavinsky, сообщают Le Parisien и France24.

Белорже было 50 лет. Он был найден мертвым в своем доме, причина смерти не называется.

В парижской прокуратуре сообщили, что начали расследование. На месте происшествия никаких подозрительных предметов не нашли.

Kavinsky известен как автор трека Nightcall из фильма «Драйв» 2011 года. В 2024-м он стал участником совместного выступления с бельгийской певицей Анжель на церемонии закрытия Олимпийских игр.

Kavinsky — Nightcall (Drive Original Movie Soundtrack) (Official Audio) Record Makers