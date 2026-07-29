В новом фильме Marvel «Человек-паук: Новый день» звучит песня «Монополия» российской певицы Лизы Монеточки. Об этом рассказали зрители, побывавшие на пресс-показах.

Например, об этом рассказали сооснователь Conflict Intelligence Team Руслан Левиев и кинокритик Тамара Ходова. На их посты обратило внимание издание The Bell.

Песня Монеточки звучит в фильме, когда Человек-паук входит в штаб-квартиру «Новых мстителей» на Брайтон-Бич, где заседает Елена Белова (Флоренс Пью).

Трек и его создатели — Елизавета Гырдымова (настоящее имя певицы), ее муж и продюсер Виктор Исаев — упоминаются в титрах картины, отмечает Левиев.

Ходова написала режиссеру фильма Дестину Креттону по поводу саундтрека. Тот, по ее словам, ответил, что очень любит эту песню Монеточки и рад реакции русскоязычной аудитории.

Мировая премьера фильма «Человек-паук: Новый день» назначена на 29 июля. В России из-за войны кинотеатры показывают западные фильмы без согласования с правообладателями и без прокатного удостоверения.

Монополия Monetochka — Topic

Лиза Монеточка уехала из России после начала большой войны с Украиной. Минюст России объявил певицу «иноагентом» в январе 2023 года. В июне и августе того же года Басманный суд Москвы назначил ей два штрафа по 30 тысяч рублей за посты без маркировки об «иноагентстве». В июле 2026-го Монеточку заочно приговорили к году колонии по «иноагентскому» делу.

Интервью Монеточки на «Медузе»

«Я знаю, что всегда могу сделать шаг назад и это не будет поражением» Интервью певицы Монеточки — о новом альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты», материнстве и попытке поддержать слушателей песнями во время войны

Интервью Монеточки на «Медузе»

«Я знаю, что всегда могу сделать шаг назад и это не будет поражением» Интервью певицы Монеточки — о новом альбоме «Молитвы. Анекдоты. Тосты», материнстве и попытке поддержать слушателей песнями во время войны