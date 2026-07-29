Патриарх Кирилл написал книгу об «искупительном значении войны»

В издательстве Московской патриархии вышла новая книга патриарха Кирилла «Война. За пределами видимых причин и следствий». На это обратил внимание журнал «Демагог».

В анонсе говорится, что книга «посвящена метафизике войны». В ней патриарх Кирилл рассматривает такие понятия как жертвенность, подвиг, патриотизм, победа «под особым углом духовного зрения».

«Святейший Патриарх говорит об искупительном значении и последствиях войны, о метафизических рубежах и целеполагании России, касается расового аспекта войны. Поскольку все в мире проистекает от соприкосновения добра и зла, то исход войны определяется Богом, и выигрывает тот, кто находится на стороне света. Наше земное призвание — быть воинами Господа, противостоять злу и отстаивать высокие нравственные идеалы», — отмечается в анонсе.

Патриарх Кирилл в своей книге также пишет, что у русского народа есть «великая ответственность не уклоняться от исторической обязанности быть победителями».

Патриарх Кирилл регулярно в своих выступлениях оправдывает российскую агрессию против Украины. В частности, он называл войну с Украиной «продолжением той, незавершенной войны, в которой мы одержали Великую Победу весной 45-го, но не сумели до конца искоренить зло нацизма».

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