Тихоокеанское государство Науэро (ранее Науру) разорвало дипломатические отношения с частично признанными Абхазией и Южной Осетией. Такое решение 21 июля принял кабинет министров Науэро, сообщил МИД Грузии.

«Это решение в очередной раз подтверждает, что уважение и соблюдение норм международного права являются основой здоровых международных отношений», — заявил грузинский МИД, добавив, что теперь Грузия готова установить дипломатические отношения с Науэро.

Науэро приняла решение о разрыве дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией, установленных в 2009 году, «в условиях беспрецедентного и систематического внешнего давления», заявил МИД Абхазии.

Теперь независимость Абхазии и Южной Осетии признают лишь четыре государства-члена ООН — Россия, Никарагуа, Венесуэла и Сирия. Подавляющее большинство стран мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как части Грузии в ее международно признанных границах.

Науэро — самое маленькое островное государство в мире. Его площадь — около 21 квадратного километра, а население — около 10 тысяч человек. В 2026 году страна сменила название с Науру на Науэро; правительство объясняло это стремлением избавиться от колониального наследия. В июне 2026-го новое название страны признала ООН.