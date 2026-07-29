Кей-поп-группа BTS не будет выдвигать cвой новый альбом «Arirang» на музыкальную премию «Грэмми» 2027 года. Об этом все семь участников BTS рассказали в инстаграме, передает издание Pitchfork.

«Мы надеемся, что нашу музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, не разделяя ее по регионам или языкам», — заявили музыканты.

Полтора месяца назад американская Академия звукозаписи, которая проводит премию «Грэмми», объявила о введении нескольких новых категорий, включая «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки».

Эта категория была введена, чтобы повысить инклюзивность «Грэмми», однако некоторые фанаты кей-попа раскритиковали ее, посчитав, что она помешает кей-поп-исполнителям побеждать в главных категориях.

Группа BTS пять раз была номинирована на «Грэмми», но ни разу не выигрывала премию.

BTS выпустила альбом «Arirang» в марте 2026 года — после четырехлетнего перерыва, связанного с военной службой участников коллектива. «Arirang» три недели удерживал первое место в американском чарте Billboard, что стало рекордом для кей-поп-альбомов.

По правилам «Грэмми», на победу в категории «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки» могут претендовать произведения «со значительным использованием одного или нескольких языков стран Азии». 80% песен в альбоме «Arirang», как подсчитали журналисты, написаны на английском.

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