Группа BTS отказалась участвовать в «Грэмми» — после того, как организаторы премии ввели категорию азиатской поп-музыки
Кей-поп-группа BTS не будет выдвигать cвой новый альбом «Arirang» на музыкальную премию «Грэмми» 2027 года. Об этом все семь участников BTS рассказали в инстаграме, передает издание Pitchfork.
«Мы надеемся, что нашу музыку будут слушать и любить такой, какая она есть, не разделяя ее по регионам или языкам», — заявили музыканты.
Полтора месяца назад американская Академия звукозаписи, которая проводит премию «Грэмми», объявила о введении нескольких новых категорий, включая «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки».
Эта категория была введена, чтобы повысить инклюзивность «Грэмми», однако некоторые фанаты кей-попа раскритиковали ее, посчитав, что она помешает кей-поп-исполнителям побеждать в главных категориях.
Группа BTS пять раз была номинирована на «Грэмми», но ни разу не выигрывала премию.
BTS выпустила альбом «Arirang» в марте 2026 года — после четырехлетнего перерыва, связанного с военной службой участников коллектива. «Arirang» три недели удерживал первое место в американском чарте Billboard, что стало рекордом для кей-поп-альбомов.
По правилам «Грэмми», на победу в категории «Лучшее исполнение азиатской поп-музыки» могут претендовать произведения «со значительным использованием одного или нескольких языков стран Азии». 80% песен в альбоме «Arirang», как подсчитали журналисты, написаны на английском.