Финляндия прекратит обслуживать опоры линий связи с Россией. На них подвешены интернет-кабели

Финская энергетическая компания Fingrid объявила российским операторам связи, что с 2027 года прекратит обслуживать опоры линий электропередачи, на которых подвешены волоконно-оптические линии связи, рассказали источники «Коммерсанту».

Как предполагает один из них, «кабель будет обрезан, а опоры — разобраны». Другой собеседник объясняет, что из-за прекращения поставок электроэнергии в Финляндию с 2022 года обслуживать опоры только для операторов связи стало невыгодно и Fingrid, и «Россетям». Россия прекратила поставки электроэнергии в Финляндию из-за прекращения платежей.

По оценке источников газеты, после 2022 года около 60–70% зарубежного трафика приходится на транзит через Финляндию. На ЛЭП приходится до 30% всех линий связи с Финляндией.

Сейчас российские операторы обсуждают с финскими телеком-компаниями альтернативные маршруты. По словам одного из собеседников, «влияния на трафик для российских абонентов никто не ожидает».

Однако эксперты отмечают, что возможное прекращение эксплуатации части магистральных линий связи на финском направлении может сказаться на качестве услуг связи в Северо-Западном федеральном округе.

Кроме того, эта ситуация может увеличить нагрузку на оставшиеся линии и привести к задержкам при подключении к зарубежным ресурсам пользователей европейской части России.

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