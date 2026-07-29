47news: в Подмосковье задержали монаха, который переписывался со школьницей и получал от нее обнаженные фото

Полицейские в Химках в Московской области задержали 44-летнего иеромонаха Спасо-Преображенского мужского монастыря из Мурома. Его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера в отношении девочки младше 12 лет, пишет издание 47news.

По версии следствия, в феврале 2026 года священнослужитель под вымышленным именем познакомился во «ВКонтакте» со школьницей из Ленинградской области. Они вступили в переписку, в ходе которой мужчина убедил ребенка прислать ему обнаженные фотографии. Задержанный признал вину.

Люди, которые с ним знакомы, рассказали 47news, что он давно постригся в монахи, «совершенно не интересовался близкими отношениями», а послушники и прихожане «считали его практически святым».

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