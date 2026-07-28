В метро Барселоны произошел пожар. Пострадали около 140 человек

136 человек пострадали в результате пожара на контактной линии первой ветки метро Барселоны (L1), сообщает каталонское издание Ara.

129 пострадавших получили легкие травмы, семеро находятся в состоянии средней тяжести. Госпитализированы 39 человек. Многие пострадавшие надышались дымом.

Пожар произошел вечером 27 июля. Из-за сильного задымления были эвакуированы две станции — Clot и Glòries. На станции Clot, где также находится станция пригородных поездов Rodalies, пришлось эвакуировать пассажиров одного из поездов.

По словам пассажиров метро, дым был такой густой, что им пришлось использовать фонарики, чтобы ориентироваться и идти по тоннелю метро.

По предварительной версии, пожар произошел после того, как в одном из тоннелей отвалился и загорелся элемент облицовки.

На фоне пожара изменили график движения поездов на линиях L1 и L2, а также нескольких автобусных маршрутов.