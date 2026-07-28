Кризисную группу СК SOS объявили «экстремистской» организацией, сообщается в письме, которое получил ее директор Давид Истеев.

Решение приняли около месяца назад, однако в реестр «экстремистских» организаций, который ведет Минюст, СК SOS пока не включена, сообщили в самой организации.

Мы ждали этого решения давно и начали перестраивать работу с момента признания экстремистским «международного движения ЛГБТ». Мы отключили пожертвования с российских карт ради безопасности людей и сократили деятельности на территории России: в настоящий момент внутри страны у нас нет ни волонтеров, ни сотрудников.

Однако мы продолжим работать в любом случае. Для людей, которые обращаются к нам за помощью, ничего не меняется. Мы по-прежнему готовы консультировать их, помогать с эвакуацией, предоставлять медицинскую и психологическую помощь. На данный момент получение помощи не считается участием в деятельности организации, поэтому обращение к нам само по себе не влечет правовых последствий.

СК SOS — правозащитная организация, созданная в 2021 году. Она помогает преследуемым на Северном Кавказе представителям ЛГБТК+ и тем, кто столкнулся с домашним насилием. Правозащитники, в том числе неоднократно сообщали о девушках из Чечни, сбежавших от родственников, привлекая внимание к проблеме домашнего насилия в семьях. Одной из таких девушек была Седа Сулейманова. В августе 2023 года ее задержали сотрудники полиции в Петербурге. Где она находится с тех пор — неизвестно.

Читайте также

«Где Седа?» Интервью Лены Патяевой — подруги Седы Сулеймановой, которая пропала в 2023 году после того, как полиция Петербурга отправила ее к родственникам в Чечню

Читайте также

«Где Седа?» Интервью Лены Патяевой — подруги Седы Сулеймановой, которая пропала в 2023 году после того, как полиция Петербурга отправила ее к родственникам в Чечню