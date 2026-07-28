Франция сравнила США с КНДР по ситуации с правами человека. Американские дипломаты бойкотировали выступление французских коллег в ООН

Представители США покинули заседание Совета Безопасности ООН во время выступления делегации Франции. Это произошло после того как французские дипломаты раскритиковали США по вопросу прав человека.

Страны обменялись критическими заявлениями после голосования по переназначению верховного комиссара ООН по правам человека . Этот вопрос решался в пятницу, 24 июля. Тюрк получил поддержку большинства стран, в том числе Франции. США с этим решением не согласились.

После голосования французское представительство при ООН опубликовало пост в соцсети Х с критикой позиции Вашингтона. «США раньше были маяком защиты прав человека. Теперь это не так. Сегодня они оказались в одном ряду с Северной Кореей, Никарагуа, Мали и Россией — в изоляции. И мир больше их не слушает», — говорилось в публикации.

Посол США при ООН Майк Уолц в ответ заявил, что Франция поддерживает «одних из худших нарушителей прав человека» и голосует за человека, который критикует демократические страны, включая США, Великобританию и Израиль.

27 июля во время заседания Совбеза ООН по Украине американские дипломаты в знак протеста покинули зал, когда представители Франции начали выступать.

Associated Press рассматривает конфликт между Вашингтоном и Парижем в ключе глобальных разногласий между администрацией президента США Дональда Трампа и странами Европы. Среди таких вопросов — сотрудничество в рамках НАТО, сокращение присутствия американских войск и вооружений в Европе, а также заявления Трампа о стремлении контролировать Гренландию.