Бастрыкин предложил считать использование ИИ при совершении преступлений отягчающим обстоятельством

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил считать использование искусственного интеллекта при совершении преступлений отягчающим обстоятельством. По его словам, сотрудники ведомства уже подготовили соответствующий законопроект.

Сегодня, отметил Бастрыкин в интервью «Интерфаксу», технологии могут использоваться при совершении убийств, доведении до самоубийства, сексуализированного насилия, терроризма и экстремизма. Поэтому решение дополнить Уголовный кодекс таким отягчающим признаком «представляется обоснованным и верным».

Глава СК предлагает не дополнять отдельные статьи УК новыми квалифицирующими признаками и «чрезмерно детализированными формулировками», а считать отягчающим обстоятельством «совершение преступления с использованием информационно-коммуникационных технологий, включая технологии ИИ».

По словам Бастрыкина, нужно вводить не «механическое ужесточение наказания» за любое использование гаджетов и технологий, а применить «системный подход». «Данный квалифицирующий признак должен применяться прежде всего к тем деяниям, где информационно-коммуникационных технологии и ИИ выступают основным средством достижения преступного результата или многократного увеличения масштаба вреда», — пояснил он.

Российские власти уже включили использование VPN и прокси-сервисов в перечень отягчающих обстоятельств. Поправка начала действовать 1 сентября 2025 года. Первые уголовные дела журналисты обнаружили уже в апреле 2026-го.

Теперь Александр Бастрыкин предлагает объединить и VPN, и искусственный интеллект под зонтичным термином «информационно-коммуникационные технологии», использование которых хотят включить в список отягчающих обстоятельств.

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