Житель Ачинска, осужденный на 19 лет за жестокое убийство бывшей жены и ее друга, уехал на войну. Не отпускать его требовали 11 тысяч человек

Житель красноярского города Ачинск Кирилл Чеплыгин, осужденный на 19 лет за убийство бывшей жены и ее друга, подписал контракт с Минобороны РФ и уехал на войну с Украиной. Об этом мать убитой рассказала газете «Город „А“».

По ее словам, Чеплыгин уехал 9 июня — в тот же день, когда вступило в силу решение суда о лишении его родительских прав.

Красноярский краевой суд в декабре 2025 года приговорил 35-летнего Чеплыгина к 19 годам и двум месяцам колонии строгого режима по делу о двойном убийстве с особой жестокостью.

Чеплыгина признали виновным в убийстве бывшей жены Екатерины, с которой он разводился, и ее нового возлюбленного Вячеслава. В феврале 2025-го он напал на пару с ножом в подъезде дома Екатерины, а затем убил их на улице.

Гибель дочери из окна видела мать Екатерины. Обвинение посчитало, что Чеплыгин намеренно не остановился, «желая причинить матери погибшей особые страдания».

После убийства Чеплыгин поехал домой и попытался покончить с собой, но его вовремя нашли родственники.

Подруга убитой рассказывала «Сибирскому экспрессу», что Екатерина через 10 лет отношений решила развестись с Чеплыгиным из-за постоянного контроля, психологического и физического насилия. У Екатерины осталась дочь. На момент убийства матери ей было пять лет. Убитый Вячеслав в одиночку воспитывал 15-летнюю дочь.

Чеплыгин просился на войну еще во время следствия, чтобы избежать наказания. Жители Ачинска создали петицию с требованием не отпускать его. Обращение подписали более 11 тысяч человек. Родственники Екатерины переживали, что Чеплыгин вернется после помилования и заберет дочь.

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