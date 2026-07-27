В Румынии за три дня сбили три российских беспилотника. МИД решил выслать дипломата РФ

МИД Румынии сообщил, что вызвал посла России в Бухаресте из-за того, что с 24 по 26 июля румынские вооруженные силы сбили три беспилотника, «которые вторглись на территорию страны без разрешения».

Послу показали фрагменты беспилотника, уничтоженного над Румынией. По данным министерства, это был российский дрон.

«В ходе встречи румынская сторона выразила решительный протест против этих незаконных и безответственных действий. <…> Подчеркнуто, что абсолютно недопустимо и нетерпимо, чтобы Россия продолжала нарушать воздушное пространство Румынии, которое также является воздушным пространством НАТО и Евросоюза», — заявили в МИД Румынии.

Российского посла уведомили о решении объявить одного из сотрудников посольства РФ в Бухаресте персоной нон грата, он должен покинуть Румынию в течение пяти дней.

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