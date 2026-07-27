Володин завершил работу Госдумы VIII созыва пятикратным «Россия! Путин! Победа!» Депутаты скандировать не стали (только похлопали)
Спикер Госдумы Вячеслав Володин завершил работу Госдумы VIII созыва. На последнем заседании он выступил с речью об итогах работы депутатов.
Володин назвал три приоритета работы Госдумы: реализация поручений президента, «обеспечение СВО», а также повестка, которую формировали граждане страны на встречах с депутатами. Всего за пять лет работы депутаты приняли 2980 федеральных законов, в том числе 250 «антисанкционных законов».
Спикер также призвал депутатов «проявлять стратегическую выдержку» и «быть сплоченными, чтобы обеспечить достижение целей СВО».
Володин завершил выступление словами о том, что «партий — много, Родина — одна», и пять раз повторил лозунг: «Россия! Путин! Победа!». Депутаты не стали скандировать вместе с председателем Госдумы и встретили его слова аплодисментами.
Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.