Володин завершил работу Госдумы VIII созыва пятикратным «Россия! Путин! Победа!» Депутаты скандировать не стали (только похлопали)

Спикер Госдумы Вячеслав Володин завершил работу Госдумы VIII созыва. На последнем заседании он выступил с речью об итогах работы депутатов.

Володин назвал три приоритета работы Госдумы: реализация поручений президента, «обеспечение », а также повестка, которую формировали граждане страны на встречах с депутатами. Всего за пять лет работы депутаты приняли 2980 федеральных законов, в том числе 250 «антисанкционных законов».

Спикер также призвал депутатов «проявлять стратегическую выдержку» и «быть сплоченными, чтобы обеспечить достижение целей СВО».

Володин завершил выступление словами о том, что «партий — много, Родина — одна», и пять раз повторил лозунг: «Россия! Путин! Победа!». Депутаты не стали скандировать вместе с председателем Госдумы и встретили его слова аплодисментами.

Володин пытается заставить депутатов скандировать «Россия! Путин! Победа!» Meduza News

Выборы в Госдуму IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября 2026 года.

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