Виктор Янукович сменил имя в документах на «Олег Леонов». Как выяснили украинские журналисты, он живет в огромном поместье в Сочи

Бывший президент Украины Виктор Янукович сейчас живет в Сочи и пользуется документами на имя «Олега Николаевича Леонова». Об этом говорится в расследовании украинского ютьюб-канала «Телебачення Торонто».

Журналисты в своем расследовании использовали информацию из российских реестров, утечек баз данных, а также фотографии и посты из соцсетей и других открытых источников.

По данным «Телебачення Торонто», Янукович, предположительно, живет в комплексе «Благодать» в Сочи площадью около трех гектаров вместе со своей гражданской женой Любовью Полежай. На ее имя оформлены крупные участки земли, квартиры в Москве, несколько домов и другая недвижимость.

Документы на имя «Олега Леонова», по данным авторов расследования, Янукович использует с 2014 года. Журналисты отмечают, что Леонова — девичья фамилия матери бывшего президента Украины.

Сын Януковича Александр, по данным расследователей, живет в России с семьей и использует фамилию «Соколов». Его жена и внук являются владельцами большого количества недвижимости и нескольких миллионов долларов на банковских счетах.

Виктор Янукович бежал из Украины в Россию в начале 2014 года.

В Украине Янукович заочно получил несколько длительных тюремных сроков — по обвинениям в госизмене, незаконном пересечении границы и рейдерском захвате земли.