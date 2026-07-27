В Сиэтле открыли стрельбу на фестивале еды. Погибли три человека

В Сиэтле вечером 26 июля произошла стрельба на гастрономическом фестивале Bite of Seattle. Три человека погибли, еще как минимум пятеро, включая ребенка, были ранены, сообщает газета The Seattle Times.

Фестиваль проходил в комплексе «Сиэтл-центр». Выстрелы раздались около 18:00 по местному времени, когда на мероприятии были тысячи посетителей.

Момент начала стрельбы попал на видео, которое записывал один из продавцов еды.

Мэр Сиэтла Кэти Уилсон заявила, что полицейские задержали одного подозреваемого. В ее более раннем заявлении, как отмечает The Seattle Times, говорилось, что задержаны два человека. Какой-либо информации о задержанном нет, мотивы стрельбы неизвестны.