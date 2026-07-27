В Москве топ-менеджера компании уволили за разглашение коммерческой тайны через DeepSeek

Московская группа компаний уволила директора по продажам Екатерину Ремизову из-за нарушения условий коммерческой тайны. Среди прочего, компания была недовольна тем, что Ремизова отправляла внутренние отчеты в китайский чат-бот DeepSeek.

Ремизова оспорила свое увольнение в суде. Она настаивала, что компания не представила доказательств разглашения коммерческой тайны, а основания для увольнения были незаконными. Истец также потребовала выплаты «золотого парашюта» в пять миллионов рублей, который предусматривал ее трудовой договор. При этом она не отрицала, что загружала документы в чат с нейросетью.

Как стало известно из материалов иска, Ремизова работала с апреля 2025-го. В сентябре того же года «Энергопроф» привлекла сотрудницу к дисциплинарной ответственности, а затем уволила за разглашение охраняемой законом тайны.

В суде компания заявила, что бывшая сотрудница нарушила правила работы с конфиденциальными сведениями. Помимо использования DeepSeek, Ремизова, следует из материалов дела, пересылала служебные документы и переписки на личную почту и рассказала поставщику о планах вывести на рынок собственный бренд генераторов, после чего тот отказался от сотрудничества.

Кроме того, компания обвинила бывшую сотрудницу в том, что она нарушила порядок согласования договора с промышленной компанией , подменив условия в подписанном тексте договора.

Суд лишь частично удовлетворил иск Ремизовой: один из приказов о дисциплинарном взыскании был отменен, а компанию обязали выплатить бывшей сотруднице компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей.

Что происходит с DeepSeek

А помните, был такой DeepSeek? Год назад он обвалил акции многих технологических гигантов. А после — пропал из поля зрения Рассказываем, что происходит с ним сейчас и почему он остается угрозой для западных конкурентов

Что происходит с DeepSeek

А помните, был такой DeepSeek? Год назад он обвалил акции многих технологических гигантов. А после — пропал из поля зрения Рассказываем, что происходит с ним сейчас и почему он остается угрозой для западных конкурентов