The Washington Post: операция США против наркокартелей не принесла результатов. Возможно, количество кокаина в стране даже увеличилось

Операция «Южное копье», начатая в рамках борьбы с наркокартелями, не помогла сократить количество кокаина, поступающего в США. Об этом пишет газета The Washington Post, которой удалось ознакомиться с ранее не публиковавшейся оценкой Управления по борьбе с наркотиками (DEA) и данными закрытого брифинга в конгрессе.

По данным издания, за последний год американские военные атаковали по меньшей мере 67 судов, якобы перевозивших наркотики. С сентября 2025-го в результате этих атак погиб как минимум 221 человек. Однако удары никак не отразились ни на предложении, ни на цене кокаина в США.

Недавний анализ конфискованного кокаина показал высокую степень чистоты наркотика. Это свидетельствует о стабильном уровне поставок. Во Флориде цена за килограмм наркотика сейчас примерно в два раза ниже, чем была пять лет назад. Возможно, в стране сейчас циркулирует даже больше кокаина, чем до операции, отметил высокопоставленный сотрудник DEA.

Эти оценки противоречат утверждениям Дональда Трампа об успехе операции. В апреле президент США заявил, что «98,2% наркотиков, поступающих в США по океану или морем, были остановлены».

Аналитики DEA отмечают, что через два месяца после первых ударов, нарушивших устоявшиеся маршруты контрабанды, кокаин действительно подорожал. Но наркоторговцы довольно быстро изменили свою стратегию перевозки наркотиков.

Они отказываются от скоростных лодок и реже выходят в международные воды. Вместо этого они используют более крупные суда и держатся ближе к береговой линии, где военные с меньшей вероятностью откроют огонь. Кроме того, они стали чаще использовать самолеты.

Все это негативно влияет на традиционные методы расследования, которые используют в управлении.

В сентябре 2025-го США начали наносить ракетные удары по венесуэльским морским судам, которые, как утверждалось, перевозят наркотики. В ноябре того же года глава Пентагона Пит Хегсет объявил о начале операции «Южное копье» против наркокартелей в Западном полушарии.

3 января США провели военную операцию в Венесуэле. Американский спецназ вывез из страны президента Николаса Мадуро и его жену Силию Флорес и доставил их в Нью-Йорк. Им предъявлены обвинения по различным статьям, в том числе о наркотерроризме.

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