Wildberries перестал показывать военные товары по запросу «все для СВО» (но найти их можно по другим запросам)

Wildberries больше не отображает военные товары по запросам «все для СВО» или «СВО», обратили внимание украинские телеграм-каналы.

Издание «Вот Так» отмечает, что сами военные товары остались на сайте маркетплейса, но перестали работать некоторые теги, связанные с войной.

Специального раздела под названием «все для СВО» на маркетплейсе не было и до этого. Однако еще в конце мая, как обращает внимание телеканал «Дождь», при таком поисковом запросе Wildberries действительно предлагал шлемы, бронежилеты и другую амуницию, хотя большинство товаров были сувенирными (копия страницы доступна в «Яндексе»).

Сейчас на сайте Wildberries по запросам «все для СВО» и «СВО» ничего не выдается. Однако по таким запросам как, например, «товары СВО» или «предметы для СВО» можно найти военные аптечки, рюкзаки, рации, шевроны и разнообразные флаги, включая советские.

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