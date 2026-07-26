Во Внуково сломались ленты приема багажа. Задерживаются более 30 рейсов

В московском аэропорту Внуково возникли задержки из-за сбоя в системе обработки багажа.

Проблемы фиксируются с ночи, сообщили в аэропорту. К их решению привлечен подрядчик, а к распределению багажа подключены сотрудники.

Во Внуково отмечают, что с багажом прилетевших пассажиров трудностей «практически нет». В целом ситуация к вечеру должна войти в штатный режим.

Пассажиры рассказали телеграм-каналу «Осторожно, новости», что всех, кто вылетает с багажом, отправляют на стойку ручной сдачи, из-за чего в аэропорту образовались огромные очереди.

Задержки в аэропорту также наблюдались и накануне, некоторые были многочасовыми. Одной из причин во Внуково назвали вводившиеся ранее ограничения. Также на задержку рейсов — в частности, авиакомпании Turkish Airlines — повлияли неблагоприятные погодные условия в других аэропортах.

26 июля телеграм-канал «База» сообщил, что во Внуково из-за поломки багажных лент, принимающих багаж у улетающих пассажиров, задерживаются 34 рейса, а еще три отменены. Во Внуково на это ответили: «Заметим, что не все рейсы задержаны из-за проблем с багажом. У задержек могут быть разные причины, это Baza авиационной отрасли».