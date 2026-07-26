В Ростовской области прошел ураган с ливнями и грозами. Один человек погиб, еще 13 пострадали. Задерживаются около 90 поездов

В Ростовской области в субботу, 25 июля, прошел мощный ураган с ливнями и грозами, затронувший областной центр и другие крупные города.

Из-за последствий непогоды погиб один человек, сообщил мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин. Еще 13 человек пострадали, семеро из них госпитализированы, добавил он.

По словам губернатора Ростовской области Юрия Слюсаря, как минимум в 15 городах и районах, включая сам Ростов-на-Дону, возникли проблемы с энергоснабжением и подачей воды. Из-за шторма повалены десятки деревьев, повреждены здания и автомобили, на улицах образовались потоки воды.

Кроме того, в Ростовской области задерживаются 89 поездов, сообщается в телеграме Северо-кавказской железной дороги (СКЖД). Из-за непогоды произошло аварийное отключение тяговых подстанций и автоматических устройств регулирования движения поездов, уточнили в СКЖД. Максимальное время задержки составляет до восьми часов.