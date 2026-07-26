В Берлине автомобиль въехал в толпу людей во время ЛГБТ-прайда. Один человек погиб, 14 ранены
Источник: Tagesschau
В Берлине в районе парка Тиргартен автомобиль въехал в толпу людей, несколько человек получили ранения, сообщает Tagesschau.
Полиция Берлина подтвердили эту информацию. Подозреваемых ищут.
Bild отмечает, что в этом районе проходили мероприятия Christopher Street Day — крупнейшего ЛГБТ-прайда Европы, который проводится в столице Германии с 1979 года.
Один из очевидцев рассказал изданию, что белый фургон на большой скорости врезался в толпу людей. После этого из машины вышел человек и скрылся.
Организаторы объявили о досрочном завершении прайда.
По данным Bild, который ссылается на берлинскую полицию, один человек погиб, еще 14 получили ранения.