Российские войска атаковали Киев. Повреждения есть в Шевченковском, Соломенском и Деснянском районе, сообщил мэр Виталий Кличко.

В Шевченковском районе обломки упали на 18-этажное здание, произошло возгорание на уровне 7–8 этажей. В Соломенском районе в результате падения обломков возник пожар на территории нежилой застройки. В Деснянском районе горят автомобили и парковки.

По словам Кличко, в результате атаки пострадали трое жителей Киева. Одного из них госпитализировали, двум оказали помощь амбулаторно.

Также в ночь на 26 июля атакован Харьков. В Слободском районе в результате удара беспилотника один человек погиб, еще не менее шести пострадали, сообщил мэр города Игорь Терехов. В числе пострадавших есть двое детей.

Кроме того, под удар попал Кривой Рог. Местные телеграм-каналы публикуют кадры попадания «Шахеда» в торговый центр «Эпицентр». Это единственный строительный гипермаркет в городе, пишут они.

По данным Воздушных сил ВСУ, российские войска запустили по Украине управляемую авиационную ракету Х-59/69 и семь баллистических ракет Искандер-М/С-400, а также более 100 беспилотников.

В Минобороны России заявили, что в Киеве поражены промышленное предприятие «Смарт интеллиджент систем», производившее беспилотники, а также место сборки и хранения дронов в юго-западной части Киева.