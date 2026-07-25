Российский «губернатор» Запорожской области заявил, что ВСУ атаковали туристические базы. Погибли 11 человек

Назначенный Россией глава оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в ночь на 25 июля украинские войска нанесли удар по поселку Кирилловка в Мелитопольском городском округе.

По его словам, погибли 11 человек, в том числе пятеро детей. Еще 16 человек пострадали, среди них — трое детей.

«Местонахождение еще восьми человек остаётся неизвестным, аварийно-спасательные работы продолжаются.», — заявил Балицкий.

Следственный комитет РФ утверждает, что удар был нанесен с помощью беспилотников. Ведомство возбудило уголовное дело о теракте.

Украинская сторона его заявление не комментировала.