Трамп пригрозил Европе «значительными пошлинами» из-за штрафов, наложенных на американские бигтех-компании

Дональд Трамп пообещал, что его администрация начнет расследование в отношении Евросоюза в связи с практикой «ограбления» американских компаний, которым ЕС назначает многомиллиардные штрафы.

«Евросоюз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о последствиях которого я их неоднократно предупреждал. Все штрафы будут полностью отменены, и, как мы ожидаем, в кратчайшие сроки против них [ЕС] будут введены значительные пошлины», — написал Трамп в своем посте в соцсети Truth Social.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия оштрафовала Google на 890 миллионов евро за нарушение цифровых правил ЕС.

По словам Трампа, общая сумма штрафов Google уже превысила 18 миллиардов долларов. Кроме того, напомнил он, компания Apple оштрафована «ни за что» на 15 миллиардов долларов, Meta — на три миллиарда, Amazon — на 2,5 миллиарда.

Незадолго до этого США ввели новые пошлины от 10% до 12,5% на товары из 60 стран. Администрация Трампа заявила, что эти страны не ввели или не применяют в достаточной мере «запрет на импорт товаров, произведенных с использованием принудительного труда». В список стран, импорт из которых будет облагаться пошлиной по ставке 12,5%, попала в том числе и Россия.

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