Россия нанесла удар по Славянску. Погибли пять человек, повреждено здание почетного консульства Латвии

Российские войска днем 24 июля сбросили на Славянск в Донецкой области две авиабомбы, сообщил глава областной администрации Вадим Филашкин.

По последним данным, погибли пять человек, девять получили ранения.

Повреждены 10 частных домов, предприятие и здание почетного консульства Латвии.

Глава МИД Латвии Байба Браже заявила, что проинформировала о произошедшем министров стран Евросоюза и НАТО. По данным Латвийского общественного телевидения (LSM), почетный консул Латвии Александр Павенко в результате атаки не пострадал.