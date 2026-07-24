Пентагон включил Курчатовский институт в список учреждений, угрожающих нацбезопасности США. Ранее в него попали МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана

Пентагон включил 130 академических и исследовательских организаций из России, Китая и Ирана в список учреждений, представляющих угрозу национальной безопасности США.

«Эти учреждения занимаются деятельностью, которая повышает вероятность нецелевого использования средств, выделяемых правительством США на исследования и разработки. Такое нецелевое использование средств позволяет враждебным государственным структурам вмешиваться в дела США», — заявило ведомство.

В список таких учреждений попали более 30 российских вузов и научно-исследовательских институтов. Среди них — МГУ, МГТУ имени Баумана, Военно-морская академия имени Кузнецова, НИЦ «Курчатовский институт», МАИ, МФТИ, НИУ ВШЭ, Уральский федеральный университет имени Ельцина.

Обновление. Как обратили внимание читатели «Медузы» и издание «Агентство», МГУ, ВШЭ и МГТУ имени Баумана и некоторые другие учреждения из обновленного списка Пентагона попали в него еще в 2025 году. Ведомство ведет такой перечень с 2023 года. В этом году в список добавили Курчатовский институт, Российский технологический университет (РТУ МИРЭА), Институт радиотехники и электроники РАН, Казанский национальный исследовательский технический университет, Военно-морскую академию, Нижегородский государственный университет и Томский политехнический университет.

Теперь Пентагон не будет сотрудничать в научно-исследовательской сфере с организациями, которые попали в список, и их сотрудниками. Кроме того, ведомству запрещено использовать разработки этих организаций, а также выделять им гранты из бюджетных средств.

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