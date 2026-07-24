Количество похоронных компаний в России за год увеличилось более чем на 20%

В России по состоянию на середину 2026 года было зарегистрировано 995 компаний и индивидуальных предпринимателей, основной вид деятельности для которых — оказание ритуальных услуг. Это на 22,5% больше, чем год назад, пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные Rusprofile. Темпы роста числа похоронных компаний в РФ стали максимальными за последние пять лет.

Всего в России на конец июня зарегистрированы 11,5 тысячи организаций, занимающихся похоронными услугами. Это на 7,6% больше, чем годом ранее. 81% участников рынка — индивидуальные предприниматели.

Росстат перестал публиковать данные о смертности, но Минздрав сообщал, что в январе-июне 2025 года количество умерших увеличилось только на 0,9% год к году, до 915,9 тысячи человек. В январе-мае 2026 года, по данным Росстата, жители России потратили на ритуальные услуги 57,8 миллиарда рублей (на 9,6% больше, чем год назад).

Участники рынка и эксперты, опрошенные изданием, связывают рост числа зарегистрированных в России похоронных компаний с «принудительным выводом бизнеса из серой зоны». Похоронные агенты, которые раньше работали без лицензии, вынуждены регистрироваться, чтобы принимать платежи через терминалы и законно получать компенсации из бюджета, заявил один из собеседников издания.

Другой эксперт предположил, что похоронный бизнес реагирует на изменения налогового законодательства. Компании, которые ранее могли пользоваться упрощенной схемой, после снижения порога выручки для освобождения от уплаты НДС с 60 миллионов до 20 миллионов рублей, могут разделяться и регистрироваться как несколько индивидуальных предпринимателей.

С войной, которую продолжает вести Россия, рост числа похоронных компаний ни один из собеседников издания не связал.

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