ЮНЕСКО внесло заповедник «Херсонес Таврический» в аннексированном Крыму в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой

Заповедник «Херсонес Таврический» внесен ЮНЕСКО в список объектов всемирного наследия, находящихся под угрозой. О таком решении, принятом на сессии Комитета всемирного наследия, проходящей в южнокорейском Пусане 19-29 июля, объявило министерство культуры Украины.

Включения «Херсонеса Таврического и его хоров» в список добивались украинские власти. Украина подчеркивает, что раскопки и строительство на территории заповедника после аннексии Крыма Россией, наносят непоправимые ущерб «Херсонесу Таврическому».

В заявлении Минкультуры Украины отмечается, что в ходе обсуждения смены статуса «Херсонеса Таврического» украинскую позицию поддержали представители Польши, Чехии и Швейцарии.

«Украина продолжит использовать все доступные международные механизмы для защиты культурного наследия на временно оккупированных территориях», — подчеркнул первый заместитель министра культуры Украины Иван Вербицкий, возглавляющий украинскую делегацию в Пусане.

«Херсонес Таврический» — единственный объект в Крыму, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

За участие в раскопках в этом заповеднике в декабре 2025 года в Польше был задержан российский археолог Александр Бутягин. Украинские правоохранительные органы обвиняли его в «умышленном незаконном частичном разрушении объекта культурного наследия, совершенном в отношении памятника национального значения». В апреле 2026 года археолога вернули в Россию в результате обмена заключенными. В интервью после возвращения в Россию Бутягин подчеркивал, что не считает участие в раскопках в Крыму преступлением.

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