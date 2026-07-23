ВСУ стали чаще бить по заправкам в Белгороде и области. За пять дней атаковано около 20 АЗС

В течение пяти дней с 19 по 23 июля украинские беспилотники атаковали не менее 19 АЗС в Белгороде и Белгородской , подсчитало издание «Пепел».

Журналисты утверждают, что это 26,7% от числа всех заправок в городе и пригороде (71 АЗС). Всего в Белгородской области, по данным базы сайта benzin-price, насчитывается 323 АЗС.

По подсчетам издания «Агентство», с понедельника 20 июля ВСУ атаковали заправки в Белгородской области как минимум 24 раза. В 21 случае власти подтверждали атаки. Число украинских ударов по заправкам на этой неделе стало рекордным за все лето, отмечают журналисты.

Под атаки попадали заправки «Роснефти», «Лукойла», «Газпромнефти», Teboil и местной сети «Смарт», следует из данных «Пепла».

В издании «Бел.ру» отмечают, что 23 июля город вновь оказался под ударом ВСУ, и «многие АЗС закрыты» (но число атакованных заправок не приводят).

«Пепел» пишет, что из-за украинских атак на работающих АЗС стали скапливаться очереди. Как минимум на одной заправке изменили режим работы «в связи с текущей оперативной обстановкой и для обеспечения безопасности» клиентов. Эта АЗС теперь работает с 5:00 до 8:45 и с 18:00 до 5:00.

В последние недели Россия активно наносит удары по АЗС в Харьковской области и других прифронтовых регионах. Усиление украинских атак, как отметил в разговоре с «Агентством» военный эксперт Кирилл Михайлов, «выглядит как симметричный ответ на российские удары».