В Подмосковье упал военный самолет
Источник: Meduza
В районе подмосковного Звенигорода упал истребитель Су-57, сообщают издание «Осторожно, новости» и близкие к силовикам телеграм-каналы «112» и Mash.
По словам очевидцев, самолет упал между звенигородским микрорайоном Шихово и деревней Луцино. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.
Крушение произошло во время тренировочного полета, самолет не нес на себе вооружения, сообщил источник «Коммерсанта».
Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
Минобороны РФ сообщения об аварии пока не комментировало.