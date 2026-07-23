В Подмосковье упал военный самолет

В районе подмосковного Звенигорода упал истребитель Су-57, сообщают издание «Осторожно, новости» и близкие к силовикам телеграм-каналы «112» и Mash.

По словам очевидцев, самолет упал между звенигородским микрорайоном Шихово и деревней Луцино. По предварительным данным, пилоты успели катапультироваться.

Крушение произошло во время тренировочного полета, самолет не нес на себе вооружения, сообщил источник «Коммерсанта».

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.

Минобороны РФ сообщения об аварии пока не комментировало.