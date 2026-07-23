В «Госуслуги» планируют добавить семейные чаты, тематические сообщества и ленты новостей

На базе российского портала «Госуслуги» планируют создать универсальную цифровую экосистему, сообщили ТАСС в аппарате вице-премьера — главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко.

«У „Госуслуг“ есть важное преимущество — каждый пользователь надежно верифицирован. За счет этого появляется возможность доверенного взаимодействия между гражданами, бизнесом и государственными органами», — сообщили собеседники агентства. Окончательное решение о стратегии развития сервиса еще не приняты, подчеркнули они, обсуждение продолжается.

О планах добавить в «Госуслуги» некоторые функции соцсетей 22 июля написали «Известия» со ссылкой на источники. По словам собеседников издания, обсуждается появление в структуре «Госуслуг» семейных чатов, тематических сообществ и ленты новостей о культурных, спортивных, туристических и волонтерских мероприятиях.

Также, сообщали «Известия», рассматривается возможность создать систему поощрения пользователей с возможностью получать бонусы и подарки от партнеров за использование сервисов платформы.

По словам источников издания, нововведения обсуждаются в рамках стратегии развития «Госуслуг» до 2035 года. Собеседники «Известий» также говорили, что речь идет о планах, а окончательное решение пока не принято.

Российские власти ранее объявляли о планах превратить «Госуслуги» в так называемое суперприложение. Самым известным суперприложением считается китайский WeChat, объединяющий мессенджер, социальную сеть, поисковик, платежную систему и множество других функций, например, заказ еды. В качестве суперприложения позиционировали свой продукт разработчики мессенджера «Макс». WeChat предоставляет огромные возможности для слежки за активностями пользователей, в первую очередь, со стороны властей.

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