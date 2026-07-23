Новый главком ВСУ Драпатый считает, что Россия «не имеет права на существование». Это цитата из его старого интервью, опубликованного только сейчас

Михаил Драпатый, назначенный на пост главнокомандующего ВСУ, в интервью 2023 года говорил, что считает Россию «нацией с руководством, которая не имеет права на существования».

Интервью было записано ютьюб-каналом Ukrainer W для документального проекта о 72-й механизированной бригаде ВСУ. Полностью разговор с Драпатым выложили только вечером 22 июля.

Ведущая спросила у Драпатого, какие настроения были у военных в 2014 году, когда произошла аннексия Крыма и начались боевые действия на востоке Украины.

«На первом этапе, честно говоря, возможно, был какой-то страх, потому что это такая неизвестность — что это будет, как это будет, а в итоге мы видим. То, что у нас нельзя назвать соседом, это вообще нация с руководством, которая не имеет права на существование. Ничего цивилизованного уже на протяжении тысячелетий не изменилось там ни в ментальности, ни в имперском амбициозном поведении», — заявил Драпатый.

По его словам, он еще до 2014 года «подозревал, что без войны не обойтись», потому что после 1991 года (получения Украиной независимости) украинская политика не была направлена на достижение полной независимости от РФ.

В том же интервью он заявил , что в Донецкой и Луганской областях «за всю историю» уделялось недостаточно внимание украинизации, поэтому там сформировалась часть «несознательного населения».

По мнению Драпатого, значительное число людей в этих регионах хочет не работать, а хочет «халявы», и им «в основном безразлично, в какой стране жить, как она будет называться». Он заявил, что пришел к такому выводу после общения с местными жителями.

Президент Украины Владимир Зеленский объявил 21 июля, что Александр Сырский отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ. Новым главой вооруженных сил страны стал Михаил Драпатый, который командовал Объединенными силами ВСУ.

Михаил Драпатый начал военную карьеру в 72-й отдельной механизированной бригаде, которая базировалась в Белой Церкви Киевской области. В 2014 году он командовал 2-м механизированным батальоном, который воевал на востоке Украины.

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