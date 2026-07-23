«Мы можем себе это позволить». Гари Линекер, Брайан Ино и еще более 100 британских миллионеров попросили правительство поднять им налоги

Более 120 богатых британцев подписали обращение, адресованное новому премьеру страны Энди Бернему, в котором предлагают ввести 2-процентный налог на состояние, превышающее 10 миллионов фунтов стерлингов.

В открытом письме, организованном общественной группой Patriotic Millionaires, говорится:

Мы можем себе это позволить. Речь идет не о повышении налогов для тех, кто каждый день ходит на работу ради своего дохода, а о самых богатых людях, чьи доходы складываются из принадлежащих им капиталов. <…> Миллионеры — народ патриотичный. Мы любим свою страну и хотим, чтобы она процветала. Но для этого нужны инвестиции, а один из главных неиспользованных источников капитала для таких инвестиций находится у нас — в виде богатства, которое не облагается налогом.

Авторы обращения утверждают, что предлагаемый ими налог приведет к созданию более справедливого общества и «децентрализации богатства и власти, сосредоточенных в руках богатейших людей».

В числе тех, кто подписал это обращение — музыкальный продюсер Брайан Ино, бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер, писательница Вэл Макдермид, кинорежиссер Ричард Кертис и другие.

За несколько дней до того, как Энди Бернем стал премьер-министром, Линекер в своем подкасте Goalhanger спросил его о налоге на богатство. Бернем ответил, что правительству Великобритании «придется приложить немало усилий, чтобы обеспечить возможность страны самостоятельно покрывать свои расходы». «И в какой-то момент, возможно, придется попросить немного больше. Но эти решения — не на сегодняшний день. Это вопрос будущего», — сказал Бернем.

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