Владельца южнокорейского ресторана с двумя звездами «Мишлен» потребовали посадить в тюрьму за использование муравьев в десертах

Прокуратура Южной Кореи потребовала приговорить к году тюремного заключения владельца ресторана в Сеуле, отмеченного двумя звездами «Мишлен». Его обвиняют в том, что заведение использовало муравьев в качестве украшений для десертов, пишет местное издание The Chosun Daily.

Согласно южнокорейскому закону о пищевой санитарии, в кулинарии разрешено использовать десять видов насекомых, уточняет BBC News. Муравьи в этот список не входят. В отличие, например, от кузнечиков, саранчи и личинок бурых сверчков.

Кроме того, по данным местных органов здравоохранения, концентрация тяжелых металлов в муравьях, которых использовали в ресторане, была в 55 раз выше, чем в обычных съедобных насекомых.

Всего за примерно четыре года ресторан использовал 41 тысячу муравьев (по данным BBC — 49 тысяч) в своих блюдах. Обвиняемый признал это, но отметил, что клиентов заранее предупреждали и предоставляли им выбор. Около 40% из них отказались от такого десерта.

Название ресторана не сообщается. Однако The Chosun Daily пишет, что владелец и шеф-повар заведения был участником популярного южнокорейского кулинарного шоу Culinary Class Wars, которое выходит на стриминговом сервисе Netflix.

Суд объявит решение по этому делу 2 сентября. Ресторану также грозит штраф в размере 20 миллионов вон (около 13,5 тысяч долларов).