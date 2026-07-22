В Краснодаре «обломки» беспилотников попали в многоквартирные дома. В Армавире горит нефтебаза

В Краснодаре и Динском районе украинских беспилотников, атаковавших регион, повредили жилые дома, сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

В Краснодаре повреждены два многоквартирных дома, в станице Динской — два частных дома. По предварительной информации местных властей, пострадавших нет.

В Армавире, сообщил оперштаб, в результате атак беспилотников произошел пожар на территории одного из предприятий.

Администрация города уточнила, что горит нефтебаза в Северной промзоне. Площадь пожара достигла 800 квадратных метров. Власти Армавира назвали атаку минувшей ночью «одной из самых масштабных».

В результате атаки в Армавире погиб один из сотрудников нефтебазы, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

В последние месяцы одной из главных целей украинских беспилотников стали нефтяные объекты в российских регионах. Эти атаки стали одно из причин топливного кризиса в России.

Топливный кризис в России

«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз

Топливный кризис в России

«Медуза» оценила масштабы топливного кризиса в России — на основе данных биржевых торгов Цена — на 40% вверх, продажи — на 40% вниз