Трамп одобрил соглашение с Саудовской Аравией о ядерной программе. Это позволит обогащать уран в королевстве

Президент США Дональд Трамп одобрил 30-летнее соглашение с Саудовской Аравией о развитии гражданской ядерной инфраструктуры в королевстве. Об этом пишет The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

По условиям соглашения американские компании будут поставлять новые энергетические реакторы и другие ядерные технологии в Саудовскую Аравию.

Один из ключевых пунктов соглашения предусматривает, что американские компании смогут построить завод по обогащению урана в Саудовской Аравии, если совместные американо-саудовские исследования покажут, что такой шаг оправдан, в том числе экономически.

Официальные лица Саудовской Аравии уже давно утверждают, что сделка необходима для того, чтобы королевство могло развивать гражданскую ядерную программу для обеспечения внутренних энергетических потребностей. Власти королевства рассчитывают использовать предполагаемые запасы урановой руды для производства энергии внутри страны, что позволит увеличить объемы экспортируемой нефти.

В Эр-Рияде утверждают, что программа имеет исключительно мирные цели. При этом наследный принц Саудовской Аравии Мухаммад бин Салман заявлял в 2018 году, что если Иран создаст ядерное оружие, то королевство тоже это сделает.

Саудовская Аравия также отказалась подписать дополнительные протокол Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), который предусматривает более строгие проверки и расширенный доступ инспекторов на ядерные объекты. В администрации Трампа заявляют, что отдельное соглашение между Вашингтоном и Эр-Риядом обеспечит достаточный контроль над объектами, которые будут поставлены американскими компаниями.

Сделка между США и Саудовской Аравией, скорее всего, вызовет споры в конгрессе, который должен ее одобрить. По мнению опрошенных изданием экспертов, предоставление Саудовской Аравии возможности обогащать уран может увеличить риск распространения ядерных технологий на Ближнем Востоке.

«Куда пойдет Саудовская Аравия, туда же пойдут Объединенные Арабские Эмираты, Турция и Египет. Идея о том, что у всего этого будет счастливый конец, является иллюзией», — считает Генри Соколски, директор американского исследовательского центра NPEC, который занимается вопросами нераспространения ядерного оружия.

Читайте также

Саудовский принц взялся помирить Россию и США Рассказываем о Мухаммаде бин Салмане — амбициозном диктаторе и идеальном посреднике в переговорах, которые могут положить конец войне в Украине

Читайте также

Саудовский принц взялся помирить Россию и США Рассказываем о Мухаммаде бин Салмане — амбициозном диктаторе и идеальном посреднике в переговорах, которые могут положить конец войне в Украине