Росавиация снизила высоту полетов у Москвы и запретила транзитные перелеты через город. Время полета и расходы на топливо вырастут

Росавиация снизила предельную высоту полета самолетов в районе московских аэропортов до и запретила транзитные пролеты через него, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на извещение пользователей воздушного пространства (NOTAM).

Ограничения распространяются на полеты гражданской, экспериментальной и государственной авиации, на российские и иностранные авиакомпании. Они действуют в пределах Московского узлового диспетчерского района (аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово) до 26 августа.

Как ожидают источники газеты, действие NOTAM будет продлеваться. В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что ограничения введены с 11 июля по 12 августа «для обеспечения безопасности полетов».

Ограничения, по словам собеседников «Коммерсанта», инициировало Минобороны РФ из-за участившихся с весны атак украинских беспилотников.

Опрошенные изданием источники и эксперты назвали несколько возможных последствий этого решения:

Запрет транзитных рейсов значительно снизит интенсивность полетов в зоне московских аэропортов.

Со снижением высоты вырастет расход топлива и время полета на 5-15 минут на рейс.

Время транзитных облетов вырастет минимум на 20–30 минут.

Снижение допустимой высоты полета повышает риски столкновения самолета с птицами.

Влияние новых ограничений несопоставимо по масштабу с издержками, которые авиакомпании несут из-за закрытия воздушного пространства во время режима , который вводят при атаках дронов, рассказали собеседники газеты среди перевозчиков. Эксперты считают, что ограничения в Москве вряд ли снимут до конца войны и могут распространить на другие регионы.

Росавиация в июне по требованию Минобороны запретила полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров в нескольких регионах Центральной России. Запрет действует «до особого распоряжения».

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Как и зачем Минобороны закрывает небо над Россией

«Исключит ли эта мера френдли-фаер? Конечно, нет» Минобороны хочет закрыть небо над европейской частью России для малой авиации — чтобы было проще сбивать дроны. Пилоты уверены, что запрет разрушит отрасль и авиаспорт