Росавиация снизила высоту полетов у Москвы и запретила транзитные перелеты через город. Время полета и расходы на топливо вырастут
Росавиация снизила предельную высоту полета самолетов в районе московских аэропортов до 4900 метров и запретила транзитные пролеты через него, сообщил «Коммерсант», ссылаясь на извещение пользователей воздушного пространства (NOTAM).
Ограничения распространяются на полеты гражданской, экспериментальной и государственной авиации, на российские и иностранные авиакомпании. Они действуют в пределах Московского узлового диспетчерского района (аэропорты Шереметьево, Внуково и Домодедово) до 26 августа.
Как ожидают источники газеты, действие NOTAM будет продлеваться. В Росавиации, в свою очередь, сообщили, что ограничения введены с 11 июля по 12 августа «для обеспечения безопасности полетов».
Ограничения, по словам собеседников «Коммерсанта», инициировало Минобороны РФ из-за участившихся с весны атак украинских беспилотников.
Опрошенные изданием источники и эксперты назвали несколько возможных последствий этого решения:
- Запрет транзитных рейсов значительно снизит интенсивность полетов в зоне московских аэропортов.
- Со снижением высоты вырастет расход топлива и время полета на 5-15 минут на рейс.
- Время транзитных облетов вырастет минимум на 20–30 минут.
- Снижение допустимой высоты полета повышает риски столкновения самолета с птицами.
Влияние новых ограничений несопоставимо по масштабу с издержками, которые авиакомпании несут из-за закрытия воздушного пространства во время режима «Ковер», который вводят при атаках дронов, рассказали собеседники газеты среди перевозчиков. Эксперты считают, что ограничения в Москве вряд ли снимут до конца войны и могут распространить на другие регионы.
Росавиация в июне по требованию Минобороны запретила полеты легких и сверхлегких самолетов, а также гражданских беспилотников на высоте до 5200 метров в нескольких регионах Центральной России. Запрет действует «до особого распоряжения».