«Передаю армию, которая не только обороняется, но и наступает». Бывший главком ВСУ Александр Сырский опубликовал прощальное обращение

Александр Сырский, отправленный в отставку с поста главнокомандующего ВСУ, опубликовал в своем телеграм-канале обращение, в котором заявил, что продолжит служить Украине.

По его словам, он видел нынешнюю войну «с первого ее дня 2014 года, жил фронтом» и знает цену «каждого освобожденного километра украинской земли». Он рассказал, что принял командование ВСУ в «очень сложное время» в феврале 2024 года.

Следующий год, по мнению Сырского, «изменил ход войны». Он отметил, что ВСУ смогли остановить российское наступление в Харьковской области, не допустить наступления в Сумской области, а также напомнил о вторжении украинской армии в Курскую область, целью которого «не была оккупация чужой земли».

В своем посте он также перечислил изменения, которые произошли в украинской армии под его руководством. Сырский заявил, что в 2026-м под его командованием освобождены 700 квадратных километров территории Украины.

«Я передаю своему преемнику армию, которая не только обороняется, но и находится в состоянии наступления — с инициативой, структурой, людьми, знающими, как бить врага. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено. Все для этого есть. <…> Я говорил это раньше и повторю сегодня: моя работа — война. Должности меняются, а этот принцип нет. В каком бы статусе я ни находился, я буду служить Украине до победы», — заявил Сырский.

Вечером 21 июля президент Украины Владимир Зеленский объявил, что Сырский отправлен в отставку с поста главнокомандующего ВСУ. Новым главой вооруженных сил страны станет командующий Объединенными силами ВСУ Михаил Драпатый. В своем сообщении Зеленский не уточнил, что стало причиной отставки Сырского.

Увольнению Сырского предшествовали протесты в Украине, вызванные отставкой Михаила Федорова с поста министра обороны. Его отставку связывали с конфликтом с Сырским. Источник «Медузы», близкий к офису президента Украины, сообщил, что Зеленский всерьез рассматривает отставку Сырского, если протесты не прекратятся.

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