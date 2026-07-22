Орнелла Мути собирается получить гражданство России

Итальянская певица Найке Ривелли, дочь актрисы Орнеллы Мути, рассказала РИА Новости, что они с матерью собираются получить российское гражданство.

Ривелли объявила, что она и Мути подают заявление на российское гражданство, «чтобы чувствовать себя по-настоящему дома». «У нас есть русские корни, мы не можем отречься от своего происхождения, от своих семьи и друзей», — заявила певица.

Ривелли утверждает, что они с матерью задумываются о покупке дома в Москве или Петербурге, чтобы привезти в Россию и других членов семьи.

Ривелли и Мути не сталкивались с критикой из-за частых поездок в Россию и планов получить российские паспорта, добавила дочь актрисы.

Орнелла Мути — итальянская актриса, наиболее известна по ролям в фильмах «Укрощение строптивого» и «Жизнь прекрасна». Она регулярно посещает Россию. За одну из таких поездок актриса получила несколько месяцев тюрьмы из-за того, что в 2010 году вместо участия в одном из спектаклей в театре в Порденоне она пришла на благотворительный вечер в Петербурге с участием Владимира Путина. Спектакль отменили, а театр подал на Мути в суд.

Ранее уже несколько раз сообщалось, что Мути собирается получить российское гражданство и имеет недвижимость в России.