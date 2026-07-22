Ко входу в салон красоты G.Bar в Киеве подбросили свиные головы из-за публичной поддержки ЛГБТК+ людей
В Киеве ко входу в салон красоты G.Bar на бульваре Леси Украинки подбросили отрубленные головы и внутренности свиней, крыльцо здания облили кровью. О случившемся администрация салона рассказала в инстаграме. Инцидент произошел 21 июля.
По словам представителей G.Bar, салоны в Украине уже месяц «находятся под системным давлением из-за того, что мы открыто поддерживаем человеческие ценности и право каждого человека на свободную любовь, жизнь без страха и ненависти». Как отмечает «Суспільне», речь идет о том, что сеть салонов публично поддерживает ЛГБТК+ людей.
Сотрудникам салона поступают угрозы, а их персональные данные публикуют в открытом доступе, сам G.Bar атакуют в Google Maps, неизвестные под видом посетителей портят имущество салонов, рассказали в G.Bar. На этом фоне сеть усилила меры безопасности в своих салонах в Киеве и привлекла охрану.
«Мы не собираемся отвечать агрессией на агрессию. И не собираемся менять свои ценности из-за страха. Мы просто хотим жить и работать в стране, где бизнес не боится открывать свои двери утром», — добавили в G.Bar.
В сети отметили, что после каждого такого случая обращались в правоохранительные органы и фиксировали правонарушения. После последнего инцидента G.Bar публично обратился к Национальной полиции Украины. Вечером 21 июля полиция Киева завела уголовное дело о хулиганстве.
G.Bar — международная франчайзинговая сеть салонов красоты из Украины. У сети более 71 филиала в 14 странах, в том числе в государствах, куда после начала большой российско-украинской войны были вынуждены уехать мирные жители Украины и россияне, выступающие против войны.
В июне G.Bar в Киеве попал еще в один скандал. Салон уволил одну из сотрудниц Юлиану Казнодий, которая вытерла ноги о ЛГБТК+ флаг. Инцидент произошел 21 июня, когда в Киеве параллельно проходил Марш Равенства за права ЛГБТК+, а также «Марш Традиции» и «Шествие на защиту семьи, детей и Украины».