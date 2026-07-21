В Москве арестовали местного жителя, который выгуливал на Красной площади козу и ругался матом

Тверской районный суд Москвы назначил пять суток ареста Магомеду Магомедову, признав его виновным в мелком хулиганстве (часть 2 статьи 20.1 КоАП), сообщили в пресс-службе городских судов.

По версии полиции, вечером 18 июля Магомедов, находясь на Красной площади, выражался нецензурной бранью и «выгуливал домашнее животное в непредназначенном для этого месте». Как уточняют «Осторожно, новости», мужчина выгуливал козу.

Что стало с козой после ареста Магомедова, неизвестно.

Агентство «Москва» пишет, что Магомедова раньше не раз видели на улицах города с козой. На одном из видео он говорит, что козу зовут Лейла.