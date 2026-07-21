Роскомнадзор заблокировал аннотацию на сайте Genius к строчке из трека «I Love It» Лил Пампа и Канье Уэста, в которой речь идет об употреблении наркотиков.

Цензуре подверглось пояснение слов «She take lines (Lines)», сообщило русскоязычное сообщество Genius в своем телеграм-канале.

В посте в канале Genius RSC утверждается, что это первый случай, когда РКН «вышел на международный уровень» и блокирует аннотации на треки иностранных артистов в рамках запрета на упоминание наркотиков без соответствующей маркировки.

В Genius RSC напомнили, что в 2022 году Роскомнадзор блокировал доступ ко всему сайту Genius. Треки, к которым возникли претензии у регулятора, «вычищали вручную».

Авторы поста утверждают, что администрация Genius (принадлежит американскому медиахолдингу MediaLab) договорилась с РКН о блокировке по геопозиции. Аннотация к строчке «I Love It» действительно доступна пользователям, находящимся за пределами России.

Запрет на упоминание наркотиков в СМИ, книгах, музыке и кино без специальной маркировки действует в России с марта 2026 года. Такая маркировка должна сопровождать все произведения, вышедшие в России после 1 августа 1990 года. Еще до вступления запрета в силу некоторым артистам пришлось заменять свои композиции на музыкальных стриминговых сервисах на «чистые версии», которые не вызывают вопросов у РКН.

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