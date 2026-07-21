Организаторы VK Fest извинились перед певицей Дорой за появление аниматора в костюме Человека-паука во время ее выступления. Ранее сталкер в таком же костюме проник в квартиру исполнительницы.

«Команда фестиваля приносит извинения за неудачную шутку Даше и всем, кого могла задеть эта ситуация. Мы не приемлем сталкинг в любом его виде и не поддерживаем нарушение личных границ», — говорится в сообщении организаторов.

Инцидент на VK Fest в Москве произошел 19 июля. Во время выступления Доры ведущий объявил, что для нее подготовили «эксклюзивный сеанс терапии», после чего на сцене появился мужчина в костюме Человека-паука. Дора заявила, что «не будет в этом участвовать» и покинула сцену.

Дора рассказала в октябре 2025 года, что фанат в костюме Человека-паука проник в ее квартиру через окно. Как отмечала певица, она не знала этого человека. Он был задержан, о каком-либо наказании для него не сообщалось.

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