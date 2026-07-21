ФСБ обвинила жителя Тюмени в подготовке теракта на одном из предприятий Урала. При задержании его убили

Сотрудники ФСБ убили при задержании жителя Тюмени, которого спецслужба обвинила в подготовке теракта на «одном из ключевых предприятий Уральского федерального округа». Сообщение Центра общественных связей (ЦОС) ФСБ распространило РИА Новости.

Имя погибшего ведомство не называет. Известно лишь, что ему было 60 лет. На какое предприятие готовилась атака, также не сообщается.

По версии ФСБ, россиянин готовил теракт по заданию украинских спецслужб. При задержании «с поличным» он открыл стрельбу по сотрудникам ведомства и был убит ответным огнем, утверждает российская спецслужба.

На месте происшествия, как утверждается, нашли автомат Калашникова, боеприпасы к нему, а также компоненты самодельного взрывного устройства.

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