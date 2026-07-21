Фестиваль Outline отменили из-за возможной угрозы атаки беспилотников

Фестиваль музыки и искусства Outline, который должен был начаться на этой неделе в Подмосковье, отменен, сообщили организаторы.

По их словам, администрация Талдомского района Московской области решила отменить мероприятие «в связи с угрозой беспилотной опасности в регионе проведения».

Outline должен был стать масштабным фестивалем с участием иностранных артистов. В частности, ожидались выступления музыкантов из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран. Также на фестивале планировались выступления Хаски, Жанны Агузаровой, Тимофея Якимова (тима ищет свет) и других.

Организаторы планировали объединить в одном событии музыку и искусство. На территории Outline разместили девять сцен, а также два крупных арт-пространства и многочисленные инсталляции.

Фестиваль должен был продлиться целую неделю — с 21 по 27 июля.