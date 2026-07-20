«Важные истории»: в 35 регионах России перевозчики на фоне топливного кризиса подняли цены на проезд или сократили маршруты

В 25 российских регионах перевозчики подняли цены на проезд в общественном транспорте, еще в 10 субъектах сократили маршруты или график движения на фоне топливного кризиса. Об этом пишут «Важные истории», ссылаясь на собственные подсчеты.

Так, в Иркутске муниципальный перевозчик «Иркутскавтотранс» с 1 июля повысил цену на проезд на 20% — с 37 до 45 рублей. Цены повышают и частные перевозчики. Стоимость проезда между Иркутском и Ангарском (расстояние между ними 50 километров) выросла более чем на 30% — со 190 до 250 рублей.

В Алтайском крае «Трансмагистраль» подняла цену на проезд между Барнаулом и Новоалтайском с 85 до 90 рублей. Перевозчик сообщил, что водители после работы более часа проводят на заправках, «а это все рабочее время», поэтому выросла оплата труда.

Более чем на 10% выросла стоимость проезда в Бурятии на маршрутах до Улан-Удэ из населенных пунктов, которые находятся в 250-350 километрах от столицы республики. Так, поездка в Улан-Удэ из села Исинга теперь будет стоить 1700 рублей вместо 1500.

В свою очередь, в Забайкальском крае перевозчики еще в конце июня начали отменять некоторые рейсы, увеличивать интервалы между ними и повышать стоимость проезда из-за дефицита топлива.

«Топливо есть, тем более это дизель, не бензин. Его пока хватает. Его резервируют для автобусов на АЗС. Но за ним надо постоять. Приходится делать это после рейсов во внерабочее время. У некоторых перевозчиков в городе есть проблемы — ребята стоят на заправках и не могут заправиться до полного. Сложнее всего мелким перевозчикам, которые работают на пригородных маршрутах. Там могут быть и отмены рейсов, и ценник повышают», — рассказал журналистам водитель из Волгограда.

В России уже несколько недель продолжается топливный кризис, вызванный усилением ударов ВСУ по российским нефтеперерабатывающим заводам. Во многих регионах действуют ограничения на количество литров, которые можно приобрести за один раз. Их вводят как власти, так и сети АЗС.

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