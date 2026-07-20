В России в 2025 году более двух тысяч человек осудили по террористическим статьям. Такого не было никогда

Российские суды в 2025 году вынесли 1776 приговоров по террористическим статьям (с 205 по 205.5 УК), подсчитали правозащитный проект «Первый отдел» и аналитики Parubets Analytics.

Официальной статистики за 2025 год от Судебного департамента при Верховном суде по-прежнему нет, отмечают исследователи. Поэтому им пришлось собирать данные по открытым источникам — судебным карточкам, пресс-релизам ведомств и публикациям в медиа.

Всего по таким делам осудили 2078 человек — это исторический максимум с момента принятия действующего Уголовного кодекса в 1996 году.

В 2024 году суды вынесли 921 приговор по террористическим статьям в отношении 1021 человека.

Вот еще некоторые основные выводы:

Более семи приговоров и восьми осужденных в день — с такой скоростью девять российских судов работали каждый рабочий день 2025 года.

Почти каждый третий осужденный по террористическим статьям в 2025 году был гражданином Украины.

Почти каждому второму осужденному, следует из исследования, вменяли статью 205.2 УК (публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма).

Для 588 человек обвинения по этой статье были единственными, то есть их судили исключительно за слова.

Чаще всего суды назначали сроки от 15 до 19 лет лишения свободы — их получили 369 человек.

В делах 45% осужденных (929 человек) установлены признаки политического преследования.

За весь 2025 год суды прекратили всего три дела: два — за отсутствием состава преступления, одно — в связи с истечением срока давности.

Как работают адвокаты, защищающие обвиняемых по политическим статьям

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Как работают адвокаты, защищающие обвиняемых по политическим статьям

«Готовых браться за политические дела не становится меньше» Российские адвокаты первыми видят ужасающую картину преследования россиян — но продолжают помогать им даже несмотря на то, что рискуют сами. Почитайте их рассказы