В России в 2025 году более двух тысяч человек осудили по террористическим статьям. Такого не было никогда
Источник: Первый отдел
Российские суды в 2025 году вынесли 1776 приговоров по террористическим статьям (с 205 по 205.5 УК), подсчитали правозащитный проект «Первый отдел» и аналитики Parubets Analytics.
Официальной статистики за 2025 год от Судебного департамента при Верховном суде по-прежнему нет, отмечают исследователи. Поэтому им пришлось собирать данные по открытым источникам — судебным карточкам, пресс-релизам ведомств и публикациям в медиа.
Всего по таким делам осудили 2078 человек — это исторический максимум с момента принятия действующего Уголовного кодекса в 1996 году.
В 2024 году суды вынесли 921 приговор по террористическим статьям в отношении 1021 человека.
Вот еще некоторые основные выводы:
- Более семи приговоров и восьми осужденных в день — с такой скоростью девять российских судов работали каждый рабочий день 2025 года.
- Почти каждый третий осужденный по террористическим статьям в 2025 году был гражданином Украины.
- Почти каждому второму осужденному, следует из исследования, вменяли статью 205.2 УК (публичные призывы, оправдание или пропаганда терроризма).
- Для 588 человек обвинения по этой статье были единственными, то есть их судили исключительно за слова.
- Чаще всего суды назначали сроки от 15 до 19 лет лишения свободы — их получили 369 человек.
- В делах 45% осужденных (929 человек) установлены признаки политического преследования.
- За весь 2025 год суды прекратили всего три дела: два — за отсутствием состава преступления, одно — в связи с истечением срока давности.