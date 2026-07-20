«Пепел»: плотина Белгородского водохранилища получила повреждения, Шебекино начало подтапливать

Плотина Белгородского водохранилища получила повреждения, вероятно, в результате украинских ударов 19 июля, пишет белгородское издание «Пепел» со ссылкой на анонимные источники и спутниковые снимки.

Изучив снимки, «Пепел» пришел к выводу, что поврежден водосбросный узел длиной около 30 метров. На спутниковых снимках виден бесконтрольный сброс воды в этой части плотины. Также повреждена дорога, проходящая по гребню плотины, сообщили источники «Пепла».

В результате сброса воды река Нежеголь, которая находится ниже по течению, начала наполняться. В городе Шебекино, через который проходит Нежеголь, уже подтоплены пляжи.

Осенью 2025 года плотина Белгородского водохранилища уже была повреждена. По данным властей, тогда ремонт занял пять дней. Сейчас, как считает «Пепел», повреждения плотины более серьезны.

Летом 2023 года в Херсонской области Украины обрушилась плотина Каховской ГЭС. В результате были затоплены несколько десятков населенных пунктов Херсонской и Николаевской областей. Россия и Украина обвинили в катастрофе друга друга.